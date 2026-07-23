Детская СберКарта открывает доступ к онлайн-курсам Фоксфорда

17:00, 23 июля 2026, ПАИ

Сбер расширяет возможности детской СберКарты, добавляя к ней образовательные сервисы. Родители, оформившие ребёнку первую СберКарту до конца 2026 года, смогут бесплатно выбрать для него необходимые обучающие программы на платформе Фоксфорда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Детям станут доступны курсы по разным направлениям: от математики и английского языка до финансовой грамотности и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Программа подбирается с учётом возраста и уровня подготовки школьника.

Фоксфорд – одна из крупнейших онлайн-школ в России для дошкольников и учеников 1–11-х классов. На платформе представлены курсы и индивидуальные занятия с репетиторами по подготовке к экзаменам, олимпиадам, а также по школьным предметам, иностранным языкам и программированию. Домашняя школа Фоксфорда даёт возможность проходить обучение онлайн из любой точки страны с выдачей аттестата государственного образца после окончания. За время работы школы обучение на платформе прошли более пяти миллионов школьников.

Совместная акция поможет детям углубить знания по школьным предметам и освоить новые навыки в удобном онлайн-формате, подчеркнули в пресс-службе Сбера.