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Экономика

Жители СЗФО открыли обезличенные металлические счета на 2,3 млрд рублей с начала года

Обезличенные металлические счета (ОМС) на 2,3 млрд рублей открыли в Сбере жители Северо-Западного федерального округа в первом полугодии 2026 года. Объём новых привлечённых средств за шесть месяцев превысил аналогичный показатель 2025 года более чем в два раза, сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

Фото: пресс-служба Сбера

Общий портфель ОМС Сбера в СЗФО к июлю 2026 года превысил 47,5 млрд рублей. Более половины этой суммы приходится на Санкт-Петербург – 27,7 млрд рублей. Также среди лидеров по объёму портфеля – Вологодская область (3,8 млрд рублей), Коми (3,2 млрд рублей) и Архангельская область (2,8 млрд рублей).

По объему привлечения новых средств лидируют Санкт-Петербург (1,2 млрд рублей), Коми (244 млн рублей), Вологодская область (164 млн рублей) и Мурманская область (157 млн рублей).

«Обезличенные металлические счета – это простой и доступный способ начать свой путь в инвестициях. Золото остаётся главным выбором – сегодня на него приходится 40,3 миллиарда рублей. Но мы видим, как активно растёт интерес к серебру и платине. Люди стали смелее и охотнее расширять свой инвестиционный портфель», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Открыть обезличенный металлический счёт можно в приложении СберБанк Онлайн или в офисах банка. Уточнить наличие услуги можно на сайте банка с помощью фильтра «Обезличенные металлические счета».

Подробнее о металлических счетах – на сайте Сбербанка.

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