Ещё один этап реставрационных работ завершили рабочие в Стефановской церкви
В Братском корпусе Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове завершён этап реставрационных работ – полностью выполнено основание потолков. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».
Далее специалисты приступят к креплению арматурной сетки и нанесению штукатурки.
На первом этаже корпуса, где по проекту разместятся кухня и трапезная для братии, уже произведён комплекс восстановительных мероприятий. В частности, строители заменили разрушенную кладку, зачистили швы, подготовили стены под штукатурку, переложили откосы дверей и окон.
Отдельные работы ведутся в техническом помещении под газовую котельную, в которой рабочим предстоит сделать полную реконструкцию. Старое оборудование демонтируют, а на его месте установят новый газовый котёл.
В будущей душевой также идёт активная подготовка. Рабочие снесли поздние перегородки, подготовили проёмы окон и дверей для замены заполнения, провели реставрацию бутовой кладки стен.
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