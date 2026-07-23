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Общество

Ещё один этап реставрационных работ завершили рабочие в Стефановской церкви

В Братском корпусе Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове завершён этап реставрационных работ – полностью выполнено основание потолков. ​Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

Далее специалисты приступят к креплению арматурной сетки и нанесению штукатурки.

На первом этаже корпуса, где по проекту разместятся кухня и трапезная для братии, уже произведён комплекс восстановительных мероприятий. В частности, строители заменили разрушенную кладку, зачистили швы, подготовили стены под штукатурку, переложили откосы дверей и окон.

Отдельные работы ведутся в техническом помещении под газовую котельную, в которой рабочим предстоит сделать полную реконструкцию. Старое оборудование демонтируют, а на его месте установят новый газовый котёл.

В будущей душевой также идёт активная подготовка. Рабочие снесли поздние перегородки, подготовили проёмы окон и дверей для замены заполнения, провели реставрацию бутовой кладки стен.

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