В Псковской области за сутки не произошло ни одного пожара

11:34, 24 июля 2026, ПАИ

В Псковской области за минувшие дежурные сутки не зафиксировали ни одного пожара. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«По-настоящему доброе утро в преддверии выходных! Наши газодымозащитники благодарят жителей региона за ответственное отношение к правилам пожарной безопасности», – отметили в пресс-службе ведомства.

Спасатели пожелали всем спокойного завершения рабочей недели и безопасных выходных. В ведомстве также напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности: покидая квартиру, проверять газ и электричество, быть осторожными с источниками открытого огня и не оставлять детей без присмотра. «Безопасность начинается с тебя!» – добавили в ведомстве.