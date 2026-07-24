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Псковский пилот: На ралли «Кавказ» будем осторожничать из-за опасных дорог

Участники четвёртого этапа чемпионата России по ралли «Кавказ» столкнутся с совершенно новыми дорогами, которые стали более опасными и сложными, поэтому пилотам приходится снижать темп и действовать осторожно, чтобы избежать аварий. Об этом псковский пилот Константин Егоров, выступающий в экипаже с петербуржцем Виктором Крюковым, сказал перед стартом гонки корреспонденту портала Rallymedia.ru.

Константин Егоров. Фото: Rallymedia.ru

«Сейчас совсем другие дороги. Стало более интересно, очень опасно, зажигательно. Есть над чем поработать, – отметил Егоров. – Будем замедлять. Где-то будем стараться ехать на 70–80 процентов, потому что здесь чересчур не стоит, а то «крыши», река или камни. В общем, будем осторожничать».

Отметим, что во время свободной практики и квалификации несколько элитных экипажей столкнулись с трудностями. Гонку из-за аварии не сможет продолжить экипаж семикратного чемпиона России Андрея Жигунова. Пилоту после тройного переворота автомобиля пришлось обратиться к медикам за помощью. Также во время квалификации у одного из фаворитов гонки Клима Гаврилова камнем пробило лобовое стекло.

Ралли «Кавказ 2026» впервые в истории проводится на горном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. Общий километраж девяти боевых спецучастков составляет 125 километров, большинство трасс пилоты видят впервые. На гонку заявлено более 40 экипажей, которые борются за рейтинговые очки в пяти зачётных группах.

Сегодня, 24 июля, уже состоялись свободная практика и квалификация. Участники ждут торжественную церемонию открытия и три спецучастка. Основная часть гонки пройдёт на следующий день.

Псковский экипаж Константина Егорова и Виктора Крюкова выступает в классе R1, где титул чемпиона страны разыгрывается в этом году начиная с ралли «Кавказ».

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