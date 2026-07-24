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Общество

«Билайн» открыл предзаказ на новые флагманы Samsung со скидкой

В «Билайне» стартовал предзаказ на новые складные флагманы Samsung – Galaxy Z Fold8 Ультра, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Флип8. Оформить заказ в интернет-магазине «Билайна» можно до 4 августа 2026 года. На период предзаказа на смартфоны действует специальная цена со скидкой до 20 000 рублей в зависимости от модели и конфигурации. Об этом ПАИ сообщили в компании.

Иллюстрация: пресс-служба «Билайна»

А ещё:

  • мультиподписка «Яндекс Плюс» на 24 месяца + от 6 000 до 15 000 рублей на связь в комплекте с Galaxy Z Fold8 Ультра или с лёгким и компактным Galaxy Z Fold8 – идеальным для погружения в фильмы и сериалы, а в вертикальном формате удобно читать электронные книги, смотреть видео и просматривать ленту соцсетей;
  • мультиподписка «Яндекс Плюс» на 12 месяцев + от 6 000 до 7 000 рублей на связь в комплекте с Galaxy Z Флип8 – для тех, кому важны компактность, стиль и мобильная съёмка без штатива. В сложенном виде смартфон легко помещается в небольшой карман или сумку, а после раскрытия превращается в полноразмерное устройство с большим экраном.

Размер начисления зависит от модели и объёма памяти выбранного устройства.

Новые складные флагманы Samsung стали удобнее в повседневном использовании, а возможности искусственного интеллекта – шире. Теперь Galaxy AI лучше использует возможности складных экранов: на Galaxy Z Fold помогает работать с контентом сразу в нескольких окнах и размещать результаты ИИ рядом с исходным материалом, а на Galaxy Z Флип позволяет обращаться к Gemini прямо с внешнего дисплея.

Также в «Билайне» стартовал предзаказ на Samsung Galaxy Watch9 LTE и Galaxy Watch Ультра2 LTE. Galaxy Watch9 созданы для ежедневного контроля активности, сна и самочувствия, а более защищённые Galaxy Watch Ультра2 ориентированы на продолжительные тренировки и активный отдых. Новые функции Samsung Health помогают объединять показатели организма в понятные персональные рекомендации. На этапе предзаказа «Билайн» сделал покупку умных часов Samsung ещё выгоднее: покупатели Galaxy Watch9 LTE получат 2 000 рублей на связь, а Galaxy Watch Ультра2 LTE – 5 000 рублей.

Цены:

  • Samsung Galaxy Z Fold8 Ультра: 256 ГБ – 169 990 рублей, 512 ГБ – 199 990 рублей, 1 ТБ – 249 990 рублей;
  • Samsung Galaxy Z Fold8: 256 ГБ – 149 990 рублей, 512 ГБ – 179 990 рублей, 1 ТБ – 229 990 рублей;
  • Samsung Galaxy Z Флип8: 256 ГБ – 104 990 рублей, 512 ГБ – 124 990 рублей;
  • Samsung Galaxy Watch9 LTE: 40 мм – 26 990 рублей, 44 мм – 28 990 рублей;
  • Samsung Galaxy Watch Ультра2 LTE, 47 мм – 49 990 рублей.

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