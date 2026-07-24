На «Титан-Полимере» начали монтаж опытной установки для разработки технологии производства ПБТ

15:14, 24 июля 2026, ПАИ

Монтаж опытной установки для разработки инновационной технологии производства полибутилентерефталата (ПБТ) начался на площадке завода «Титан-Полимер», сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

Опытная установка предназначена для проведения научно-технологических исследований, отработки параметров синтеза полибутилентерефталата и оптимизации технологического процесса с последующим масштабированием разработанной технологии на строящемся комплексе ПЭТ и ПБТ завода «Титан-Полимер». Мощность оборудования рассчитана на выпуск 100–125 килограммов полибутилентерефталата в сутки. Установка размещена на территории строящегося завода ПЭТ и ПБТ. Полученные тестовые результаты станут основой для запуска первого в стране промышленного производства этого стратегически важного конструкционного полимера.

Реализация проекта позволит сформировать в России полный цикл разработки и промышленного производства ПБТ – от создания собственной технологии синтеза до выпуска готовой продукции в промышленных объёмах. В дальнейшем это станет основой для расширения линейки отечественных конструкционных полимеров и производства современных композиционных материалов для приоритетных отраслей экономики.

Сегодня потребность в ПБТ постоянно растёт благодаря расширению его применения в высокотехнологичных отраслях промышленности. Он востребован в автомобилестроении, производстве оптоволоконных и силовых кабелей, электротехнической и электронной промышленности, микроэлектронике, медицинском оборудовании, а также при изготовлении широкого спектра инженерных изделий.

«Монтаж опытной установки – это не просто строительство очередного производственного объекта, а создание собственной технологической базы в области выпуска одного из наиболее востребованных инженерных полимеров. Освоение производства ПБТ имеет стратегическое значение для всей страны, поскольку позволит заместить импортную продукцию, обеспечить российские предприятия современным конструкционным материалом и создать основу для развития новых высокотехнологичных производств в различных отраслях промышленности», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.

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