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Происшествия

В Псковской области осуждённый попытался получить УДО с помощью поддельных чеков

Дновский районный суд вынес приговор ранее судимому 45-летнему уроженцу Ленинграда, который, находясь в колонии строгого режима, использовал поддельные документы, чтобы прекратить исполнительные производства и добиться условно-досрочного освобождения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина отбывал наказание за мошенничество. Осенью 2024 года он через телефонные переговоры и почтовую связь приобрёл три поддельных кассовых чека о якобы совершённых денежных переводах потерпевшим по уголовному делу. Речь шла о суммах 194 тысячи, 235 тысяч и 249 тысяч рублей.

Копии фальшивых чеков осуждённый направил в службу судебных приставов Дновского и Дедовичского районов. Таким образом он рассчитывал добиться прекращения возбуждённых в отношении него исполнительных производств. На основании полученных документов судебный пристав-исполнитель вынес постановления об их окончании.

В январе 2025 года мужчина обратился в Псковский районный суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от наказания.

Однако во время рассмотрения ходатайства в суд поступила информация о возобновлении исполнительных производств. Выяснилось, что ущерб, причинённый потерпевшим, фактически погашен не был.

В суде мужчина признал свою вину.

С учётом обстоятельств преступлений, их характера и степени общественной опасности, данных о личности и наличия рецидива суд назначил ему с учётом неотбытой части предыдущего наказания 8 месяцев 25 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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