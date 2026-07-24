Мастер-класс по брейкингу прошёл на городском пляже в Пскове

16:24, 24 июля 2026, ПАИ

Мастер-класс по брейкингу прошёл в рамках фестиваля «Псков – территория молодости» на городском пляже сегодня, 24 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Занятие для всех желающих провела преподаватель центра «О54» Алёна Полозаева. Далее гостей ждут мастер-классы по электро, хатха-йоге, по стойке на голове и многое другое. На мероприятия требуется регистрация.

Мероприятие приурочено к празднованию Дня города и станет одним из центральных событий летнего сезона для молодёжи региона. В программе десятки активностей: от пляжных игр до творческих мастер-классов. Фестиваль реализуется в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети».