Видеонаблюдение установили на площади у памятника Ленину в Кунье

09:53, 30 июля 2026, ПАИ

Видеонаблюдение и новые уличные светильники установили на площади у памятника В. И. Ленину в посёлке Кунья, сообщил глава округа Олег Лебедев в своём официальном канале на платформе MAX.



Фото: из канала Олега Лебедева в мессенджере MAX



Фото: из канала Олега Лебедева в мессенджере MAX



Фото: из канала Олега Лебедева в мессенджере MAX





Установленные камеры видеонаблюдения подключены к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город».

Работы проведены в рамках благоустройства прилегающей к памятнику территории, отметил глава округа. В мае завершился первый этап благоустройства площади возле памятника: уложили брусчатку, облицевали мраморной плиткой постамент и угловые тумбы, установили новые скамейки и полусферы, ограничивающие въезд на площадь.

Работы выполнили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».