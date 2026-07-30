Видеонаблюдение установили на площади у памятника Ленину в Кунье
Видеонаблюдение и новые уличные светильники установили на площади у памятника В. И. Ленину в посёлке Кунья, сообщил глава округа Олег Лебедев в своём официальном канале на платформе MAX.
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Фото: из канала Олега Лебедева в мессенджере MAX
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Фото: из канала Олега Лебедева в мессенджере MAX
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Фото: из канала Олега Лебедева в мессенджере MAX
Установленные камеры видеонаблюдения подключены к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город».
Работы проведены в рамках благоустройства прилегающей к памятнику территории, отметил глава округа. В мае завершился первый этап благоустройства площади возле памятника: уложили брусчатку, облицевали мраморной плиткой постамент и угловые тумбы, установили новые скамейки и полусферы, ограничивающие въезд на площадь.
Работы выполнили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».