Медведев заявил о необходимости создания комнат матери и ребёнка в вузах

16:59, 30 июля 2026, ПАИ

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о необходимости создания комнат матери и ребёнка во всех российских университетах – такую меру он назвал абсолютно обязательной с учётом курса на поддержку студенческих семей. С соответствующими высказываниями политик выступил 30 июля на молодёжном форуме «Гвардейск», пишет РИА Новости.

По мнению Медведева, подобные комнаты существенно облегчат жизнь студенткам, у которых есть дети, но при этом должны быть оборудованы на современном уровне – с полным набором принадлежностей, игрушек, а также с воспитателями и профильными специалистами.

Он подчеркнул, что если уж браться за эту задачу, то подходить к ней следует серьёзно, и выразил уверенность в том, что такие помещения необходимо создавать повсеместно.

Помимо комнат матери и ребёнка, Медведев обратил внимание на развитие системы семейных общежитий в вузах. Он указал, что в целом нужно развивать кампусы, на что уже выделяются значительные средства, и в рамках этого процесса следует предусматривать финансирование на строительство общежитий семейного типа или, как минимум, отдельных секций для проживания студентов с детьми.