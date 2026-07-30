Фестиваль «Псковские каникулы» стартовал на набережной реки Великой

17:20, 30 июля 2026, ПАИ

Фестиваль «Псковские каникулы» стартовал на набережной реки Великой в Пскове сегодня, 30 июля. Как сообщили ПАИ организаторы проекта, жители и гости города могут окунуться в атмосферу 1960–1970-х годов – мероприятие будет работать до 2 августа включительно.



Фото: министерство культуры Псковской области



Фото: министерство культуры Псковской области



Фото: министерство культуры Псковской области



Фото: министерство культуры Псковской области







Организаторы подготовили для жителей и гостей города погружение в эпоху 1960–1970-х годов – с бытовыми сценками, ретроатрибутикой и развлечениями тех лет.

Программа разделена на две части: иммерсивный спектакль, где посетители оказываются внутри советских повседневных сцен, и тематические интерактивные зоны.

На локациях можно поиграть в классики, резиночку и городки, сделать фото в интерьере настоящей советской квартиры, посмотреть любимые фильмы прошлого века под открытым небом, а также проверить меткость в тире. Для любителей коллекционирования развёрнут блошиный рынок – здесь представлены винтажная посуда, значки, открытки, редкие книги и украшения. Кроме того, всех желающих приглашают сыграть в лото: достаточно подойти к началу игры, получить карточку и первым закрыть комбинацию, чтобы получить приз.

На фестивале работает специализированный фудкорт с блюдами советской кухни, а также открыта выставка «СССР: радио и телевидение» с более чем 40 экспонатами – радиоприёмниками, телевизорами и проигрывателями. На интерактивной площадке гостям предлагают познакомиться с азбукой Морзе и опробовать её на практике. Главная сцена порадует выступлениями иллюзиониста, оркестровыми зарисовками, мелодиями ретро и бардовскими песнями.

Площадка разместилась на участке набережной от улицы Профсоюзной (вниз к реке) до улицы Георгиевской – именно там сосредоточены сцены, игровые зоны, экспозиции и фуд-зона. Режим работы: 30 июля – до 22:00, 31 июля – с 15:00 до 22:00, 1 августа – с 11:00 до 22:00, 2 августа – с 11:00 до 21:00.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».

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