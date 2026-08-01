Красногородский район празднует 99-летие со дня основания

22:38, 01 августа 2026, ПАИ

Красногородский район празднует 99-летие со дня образования, которое состоялось 1 августа 1927 года. Об этом сообщила глава муниципалитета Валентина Понизовская в своём канале в MAX.

«Расположенный на юго-западе Псковской области Красногородский район всегда был форпостом с уникальным географическим положением. Это край с глубокими историческими корнями, живописной природой, а самое главное – с людьми с несгибаемой волей и добрым сердцем», – отметила глава округа.

Валентина Понизовская поздравила жителей с праздником, поблагодарила их за труд на благо малой родины и добавила: «Желаю нашему району процветания, а каждому из вас и вашим близким – крепкого здоровья, благополучия, мира и успехов во всех начинаниях».