Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Красногородский район празднует 99-летие со дня основания

Красногородский район празднует 99-летие со дня образования, которое состоялось 1 августа 1927 года. Об этом сообщила глава муниципалитета Валентина Понизовская в своём канале в MAX.

Фото из канала главы Красногородского муниципального округа Валентины Понизовской в MAX

«Расположенный на юго-западе Псковской области Красногородский район всегда был форпостом с уникальным географическим положением. Это край с глубокими историческими корнями, живописной природой, а самое главное – с людьми с несгибаемой волей и добрым сердцем», – отметила глава округа.

Валентина Понизовская поздравила жителей с праздником, поблагодарила их за труд на благо малой родины и добавила: «Желаю нашему району процветания, а каждому из вас и вашим близким – крепкого здоровья, благополучия, мира и успехов во всех начинаниях».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






04 августа 2026

Мотоциклист вылетел в овраг около псковской Родины
04 августа 2026

Новый цифровой проект «Архив онлайн» запустили в Псковской области
04 августа 2026

Три принципа успеха на экзамене назвал пскович
04 августа 2026

Здание филиала фонда «Защитники Отечества» освятили в Пскове
04 августа 2026

В деревне Соловьи продолжается благоустройство общественной территории в рамках нацпроекта
04 августа 2026

Александр Козловский встретился с жителями деревни Насва в Новосокольническом округе
04 августа 2026

Территорию мемориала «Жидилов Бор» благоустраивают в Псковском округе
04 августа 2026

Экспозиция «Игорь Лагунин – хранитель псковской старины» открылась в библиотеке

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...