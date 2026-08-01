Воспитанники детских домов посетили парки аттракционов в Псковской области

22:40, 01 августа 2026, ПАИ

Воспитанники детских домов и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, получают возможность бесплатно посетить парки аттракционов в Пскове и Великих Луках, провести время вместе со своими педагогами и отдохнуть. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём канале в мессенджере МАХ.

Акция, инициированная в прошлом году фондом «Земляки», продолжается в Псковской области. В парке «Волшебная гора» побывали ребята из Псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Для них организовали отдых с аттракционами, прогулками и общением с педагогами.

«Для них это был обычный, казалось бы, день отдыха – с аттракционами, прогулками и хорошим настроением. Но именно из таких простых моментов и складываются тёплые воспоминания детства. Здорово, что такие добрые традиции продолжаются и помогают делать жизнь детей интереснее», – отметил Александр Козловский.