Лунный календарь на август: когда начинать диету, заниматься спортом и стричься

22:55, 01 августа 2026, ПАИ

Рекомендации астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой на каждый день – в лунном календаре на август.

Сонастраиваемся с лунными энергиями, чтобы сделать повседневные процессы максимально эффективными и сохранить здоровье и бодрость.

С 1 по 12 августа и с 29 по 31 августа благоприятное время для начала диет, чисток, избавления от вредных привычек.

С 13 по 28 августа удачный период для начала занятий спортом на постоянной основе, курса косметических процедур и внедрения полезных привычек.

Лучшие дни для разгрузок и чисток – 10, 11, 12 августа.

С 11 по 12 августа нежелательно сдавать анализы: результаты могут быть неточными. При этом самое лучшее время для сдачи анализов – с 27 по 31 августа.

Если вы донор, в новолуние (12 августа) и за день-два до него нежелательны процедуры забора крови: организму потребуется больше времени на восстановление. По этой же причине нежелательны серьёзные медицинские манипуляции и хирургические операции. В полнолуние (28 августа) при проведении операций возрастает риск кровотечений и кровопотери.

1, 2 августа

Благоприятно: творчество, медитации, работа с психологом и стилистом, завершение важных процессов.

Неблагоприятно: проверки, ревизии, отчёты, подача документов.

Красота: массаж и уход за стопами, окрашивание волос, визаж.

Здоровье: уязвимы глаза. Риск отравлений. Полезны водные процедуры, бассейн и баня, отдых у воды.

3, 4 августа

Благоприятно: проявление активности и инициативы, наведение порядка, продажи, физическая работа и спорт, соревнования.

Неблагоприятно: переговоры, заключение контрактов.

Красота: антицеллюлитные обёртывания, процедуры для стройности и быстрого снижения веса. Короткие стрижки. Окрашивание бровей и ресниц. Покупка одежды для спорта.

Здоровье: риск воспалений, повышенный травматизм, уязвимы почки.

5, 6, 7 августа

Благоприятно: работа руками, дизайн, украшение дома, покупки, снабжение, покупки к школе.

Неблагоприятно: перегрузки, напряжения, соревнования.

Красота: массаж, занятия аэробикой, окрашивание бровей и ресниц, татуаж, стрижки. Покупка косметики и духов.

Здоровье: уязвимы шея, уши, щитовидная железа, горло. Профилактика – полоскание, ингаляции.

8, 9 августа

Благоприятно: работа с информацией, ведение блога, обучение, поездки, переговоры, покупки к школе.

Неблагоприятно: масштабирование, планирование.

Красота: маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук. Стрижки, иглоукалывание.

Здоровье: дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, групповой спорт на природе, гимнастика для плечевого пояса, велоспорт, лыжероллеры.

10, 11 августа

Благоприятно: домашние дела, общение с родственниками, семейный отдых, ремонт, вопросы безопасности, кулинарные эксперименты, сеансы у психолога и регрессолога, избавление от зависимостей.

Неблагоприятно: решение карьерных вопросов, обращение в госорганы.

Красота: уходовые процедуры для кожи и волос, питательные маски для лица и тела с натуральными компонентами, пилинги, чистки, разгрузочные дни.

Здоровье: лечение у стоматолога. Уязвимы грудь, желудок.

12, 13 августа

Благоприятно: творчество, пиар, публичные выступления, праздники.

Неблагоприятно: командная работа, перестановки в коллективе, аналитика, отчёты.

Красота: окрашивание и наращивание волос, сложные причёски, маникюр и педикюр, татуаж. Любые процедуры, которые делают вас роскошнее, придают лоск. Шопинг, покупка косметики и украшений.

Здоровье: уязвимы сердечно-сосудистая система, селезёнка.

14, 15 августа

Благоприятно: наведение порядка, посещение врача, ревизии, проверки, отладка систем, покупки к школе.

Неблагоприятно: творчество, интуитивные решения.

Красота: очистительные процедуры, посещение врача, маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук, натуральные маски с травами.

Здоровье: уязвим кишечник. Риск отравлений.

16, 17, 18 августа

Благоприятно: переговоры, публичные мероприятия, свидания.

Неблагоприятно: резкие действия, напор.

Красота: работа над имиджем, подбор образов, визит к стилисту. Шопинг, покупка декоративной косметики. Окрашивание волос, бровей, ресниц. Стрижки и причёски.

Здоровье: уязвимы почки, мочевой пузырь. Не рекомендованы продукты, задерживающие воду в организме. Риск переохлаждения и его последствий возрастает.

19, 20 августа

Благоприятно: решение сложных вопросов, интенсивная работа, финансовые операции, спорт и соревнования.

Неблагоприятно: переговоры, дипломатия, свидания.

Красота: депиляция, глубокие пилинги и чистки, горячие обёртывания, сауна, баня, жёсткий массаж. Прокалывание ушей. Татуировки. Для любителей экстрима – стояние на йоговской доске с гвоздями.

Здоровье: уязвимы репродуктивная система, толстая кишка. Полезны ванны для профилактики женских и мужских болезней.

21, 22, 23 августа

Благоприятно: пиар, обучение, путешествия и их планирование, масштабирование.

Неблагоприятно: шопинг, несколько дел одновременно.

Красота: окрашивание волос, стрижки, сложные причёски, визаж, татуаж.

Здоровье: уязвимы печень и зона бёдер. Переедание нежелательно для печени и желчного пузыря.

24, 25 августа

Благоприятно: общение с начальством и чиновниками, решение карьерных вопросов, планирование.

Неблагоприятно: начало новых дел, решение семейных вопросов, свидания.

Красота: скульптурирующий массаж, йога, растяжка. Криосауна, соляная пещера. Массаж камнями.

Здоровье: уязвимы суставы и кости. В спорте полезны сушки (ограничение углеводов).

26, 27 августа

Благоприятно: командная и общественная работа, волонтёрство.

Неблагоприятно: пиар.

Красота: креативные стрижки, тату, пирсинг, прокалывание ушей, поиск своей изюминки. Аппаратная косметология и медицина.

Здоровье: уязвимы голени, нервная система. Полезны процедуры для очищения и разжижения крови (по назначению врача), медитации для успокоения нервной системы.

28, 29 августа

Благоприятно: творчество, медитации, работа с психологом и стилистом, реставрация вещей, сессии у гипнотерапевта.

Неблагоприятно: проверки, ревизии, отчёты, подача документов.

Красота: массаж и уход за стопами, окрашивание волос, визаж.

Здоровье: уязвимы глаза. Риск отравлений. Полезны водные процедуры, пляжный отдых, бассейн и баня.

30, 31 августа

Благоприятно: проявление активности и инициативы, наведение порядка, продажи, физическая работа и спорт, соревнования.

Неблагоприятно: переговоры, заключение контрактов, подача документов.

Красота: антицеллюлитные обёртывания, процедуры для стройности и быстрого снижения веса. Короткие стрижки. Окрашивание бровей и ресниц. Покупка одежды для спорта.

Здоровье: риск воспалений, повышенный травматизм, уязвимы почки.

Мнение редакции может не совпадать с мнением отдельных авторов и колумнистов.