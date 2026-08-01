Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Лунный календарь на август: когда начинать диету, заниматься спортом и стричься

Рекомендации астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой на каждый день – в лунном календаре на август.

Фото: ПАИ

Сонастраиваемся с лунными энергиями, чтобы сделать повседневные процессы максимально эффективными и сохранить здоровье и бодрость.

С 1 по 12 августа и с 29 по 31 августа благоприятное время для начала диет, чисток, избавления от вредных привычек.

С 13 по 28 августа удачный период для начала занятий спортом на постоянной основе, курса косметических процедур и внедрения полезных привычек.

Лучшие дни для разгрузок и чисток – 10, 11, 12 августа.

С 11 по 12 августа нежелательно сдавать анализы: результаты могут быть неточными. При этом самое лучшее время для сдачи анализов – с 27 по 31 августа.

Если вы донор, в новолуние (12 августа) и за день-два до него нежелательны процедуры забора крови: организму потребуется больше времени на восстановление. По этой же причине нежелательны серьёзные медицинские манипуляции и хирургические операции. В полнолуние (28 августа) при проведении операций возрастает риск кровотечений и кровопотери.

1, 2 августа

Благоприятно: творчество, медитации, работа с психологом и стилистом, завершение важных процессов.

Неблагоприятно: проверки, ревизии, отчёты, подача документов.

Красота: массаж и уход за стопами, окрашивание волос, визаж.

Здоровье: уязвимы глаза. Риск отравлений. Полезны водные процедуры, бассейн и баня, отдых у воды.

3, 4 августа

Благоприятно: проявление активности и инициативы, наведение порядка, продажи, физическая работа и спорт, соревнования.

Неблагоприятно: переговоры, заключение контрактов.

Красота: антицеллюлитные обёртывания, процедуры для стройности и быстрого снижения веса. Короткие стрижки. Окрашивание бровей и ресниц. Покупка одежды для спорта.

Здоровье: риск воспалений, повышенный травматизм, уязвимы почки.

5, 6, 7 августа

Благоприятно: работа руками, дизайн, украшение дома, покупки, снабжение, покупки к школе.

Неблагоприятно: перегрузки, напряжения, соревнования.

Красота: массаж, занятия аэробикой, окрашивание бровей и ресниц, татуаж, стрижки. Покупка косметики и духов.

Здоровье: уязвимы шея, уши, щитовидная железа, горло. Профилактика – полоскание, ингаляции.

8, 9 августа

Благоприятно: работа с информацией, ведение блога, обучение, поездки, переговоры, покупки к школе.

Неблагоприятно: масштабирование, планирование.

Красота: маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук. Стрижки, иглоукалывание.

Здоровье: дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, групповой спорт на природе, гимнастика для плечевого пояса, велоспорт, лыжероллеры.

10, 11 августа

Благоприятно: домашние дела, общение с родственниками, семейный отдых, ремонт, вопросы безопасности, кулинарные эксперименты, сеансы у психолога и регрессолога, избавление от зависимостей.

Неблагоприятно: решение карьерных вопросов, обращение в госорганы.

Красота: уходовые процедуры для кожи и волос, питательные маски для лица и тела с натуральными компонентами, пилинги, чистки, разгрузочные дни.

Здоровье: лечение у стоматолога. Уязвимы грудь, желудок.

12, 13 августа

Благоприятно: творчество, пиар, публичные выступления, праздники.

Неблагоприятно: командная работа, перестановки в коллективе, аналитика, отчёты.

Красота: окрашивание и наращивание волос, сложные причёски, маникюр и педикюр, татуаж. Любые процедуры, которые делают вас роскошнее, придают лоск. Шопинг, покупка косметики и украшений.

Здоровье: уязвимы сердечно-сосудистая система, селезёнка.

14, 15 августа

Благоприятно: наведение порядка, посещение врача, ревизии, проверки, отладка систем, покупки к школе.

Неблагоприятно: творчество, интуитивные решения.

Красота: очистительные процедуры, посещение врача, маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук, натуральные маски с травами.

Здоровье: уязвим кишечник. Риск отравлений.

16, 17, 18 августа

Благоприятно: переговоры, публичные мероприятия, свидания.

Неблагоприятно: резкие действия, напор.

Красота: работа над имиджем, подбор образов, визит к стилисту. Шопинг, покупка декоративной косметики. Окрашивание волос, бровей, ресниц. Стрижки и причёски.

Здоровье: уязвимы почки, мочевой пузырь. Не рекомендованы продукты, задерживающие воду в организме. Риск переохлаждения и его последствий возрастает.

19, 20 августа

Благоприятно: решение сложных вопросов, интенсивная работа, финансовые операции, спорт и соревнования.

Неблагоприятно: переговоры, дипломатия, свидания.

Красота: депиляция, глубокие пилинги и чистки, горячие обёртывания, сауна, баня, жёсткий массаж. Прокалывание ушей. Татуировки. Для любителей экстрима – стояние на йоговской доске с гвоздями.

Здоровье: уязвимы репродуктивная система, толстая кишка. Полезны ванны для профилактики женских и мужских болезней.

21, 22, 23 августа

Благоприятно: пиар, обучение, путешествия и их планирование, масштабирование.

Неблагоприятно: шопинг, несколько дел одновременно.

Красота: окрашивание волос, стрижки, сложные причёски, визаж, татуаж.

Здоровье: уязвимы печень и зона бёдер. Переедание нежелательно для печени и желчного пузыря.

24, 25 августа

Благоприятно: общение с начальством и чиновниками, решение карьерных вопросов, планирование.

Неблагоприятно: начало новых дел, решение семейных вопросов, свидания.

Красота: скульптурирующий массаж, йога, растяжка. Криосауна, соляная пещера. Массаж камнями.

Здоровье: уязвимы суставы и кости. В спорте полезны сушки (ограничение углеводов).

26, 27 августа

Благоприятно: командная и общественная работа, волонтёрство.

Неблагоприятно: пиар.

Красота: креативные стрижки, тату, пирсинг, прокалывание ушей, поиск своей изюминки. Аппаратная косметология и медицина.

Здоровье: уязвимы голени, нервная система. Полезны процедуры для очищения и разжижения крови (по назначению врача), медитации для успокоения нервной системы.

28, 29 августа

Благоприятно: творчество, медитации, работа с психологом и стилистом, реставрация вещей, сессии у гипнотерапевта.

Неблагоприятно: проверки, ревизии, отчёты, подача документов.

Красота: массаж и уход за стопами, окрашивание волос, визаж.

Здоровье: уязвимы глаза. Риск отравлений. Полезны водные процедуры, пляжный отдых, бассейн и баня.

30, 31 августа

Благоприятно: проявление активности и инициативы, наведение порядка, продажи, физическая работа и спорт, соревнования.

Неблагоприятно: переговоры, заключение контрактов, подача документов.

Красота: антицеллюлитные обёртывания, процедуры для стройности и быстрого снижения веса. Короткие стрижки. Окрашивание бровей и ресниц. Покупка одежды для спорта.

Здоровье: риск воспалений, повышенный травматизм, уязвимы почки.

Мнение редакции может не совпадать с мнением отдельных авторов и колумнистов.

Наталья Баранова
Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






04 августа 2026

Мотоциклист вылетел в овраг около псковской Родины
04 августа 2026

Новый цифровой проект «Архив онлайн» запустили в Псковской области
04 августа 2026

Три принципа успеха на экзамене назвал пскович
04 августа 2026

Здание филиала фонда «Защитники Отечества» освятили в Пскове
04 августа 2026

В деревне Соловьи продолжается благоустройство общественной территории в рамках нацпроекта
04 августа 2026

Александр Козловский встретился с жителями деревни Насва в Новосокольническом округе
04 августа 2026

Территорию мемориала «Жидилов Бор» благоустраивают в Псковском округе
04 августа 2026

Экспозиция «Игорь Лагунин – хранитель псковской старины» открылась в библиотеке

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...