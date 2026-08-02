До +26 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области сегодня, 2 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днём местами грозы.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области днём составит от +21 до +26 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
Согласно предварительному прогнозу гидрометцентра, август в регионе обещает быть неустойчивым. Среднемесячная температура воздуха составит от +15,8 до +16,9 градуса, а месячная сумма осадков – от 71 до 86 миллиметров.
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