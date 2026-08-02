До +27 градусов ожидается в Псковской области 3 августа
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 3 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +22 до +27.
Атмосферное давление будет низким.
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