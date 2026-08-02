Борис Елкин поздравил десантников с Днём ВДВ
Глава Пскова Борис Елкин поздравил десантников с Днём Воздушно-десантных войск. Поздравление он разместил в своём канале в мессенджере MAX.
Он назвал этот праздник днём общей доблести.
«Мы бесконечно гордимся тем, что легендарная история 76-й дивизии пишется сегодня вашими руками, вашим мужеством. Вы наследники великой Победы, и каждый ваш шаг укрепляет силу нашего Отечества. Мы верим в вашу стойкость и преданность присяге. Пусть ваша сила будет несокрушима, а долг всегда ведёт вас верным курсом», – подчеркнул глава Пскова.
Также Борис Елкин сообщил о подготовленном для десантников музыкальном видеопоздравлении.
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