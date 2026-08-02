Фестиваль рыбной ловли «Клёвое место» в 12-й раз прошёл в Пустошкинском районе

20:46, 02 августа 2026, ПАИ

Двенадцатый фестиваль рыбной ловли «Клёвое место – 2026», приуроченный ко Дню Военно-морского флота, прошёл в деревне Соино Пригородной волости Пустошкинского района. Об этом сообщает районная газета «Вперёд».

Традиционные соревнования уже много лет собирают местных жителей и гостей на берегу озера Сверзно. С приветственным словом к рыболовам обратился бывший глава Пригородной волости и постоянный организатор Александр Шупилов, который напомнил правила соревнований.

В состязаниях приняли участие 24 рыболова: 17 команд выступали со спиннингом, семь – с удочкой, плюс вместе со взрослыми удачу испытали трое детей. На ловлю отвели три часа, после чего улов взвесили и измерили.

В номинации «Ловля удочкой» победил Сергей Иванников, второе место занял Максим Щиповников, третье – Шокир Худобердиев. В ловле спиннингом первое место досталось Александру Крылову, второе – Виктору Цветкову, третье – Артёму Васильеву.

Кроме того, были учреждены два кубка памяти главного судьи соревнований прежних лет Вячеслава Бугрякова. Их вручил победителям ловли на спиннинг и удочку его сын Дмитрий Бугряков.

Самую большую рыбу поймал Александр Крылов, а самую маленькую – Ева Павлова.

Также специальный приз привезла и вручила самому младшему участнику соревнований координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Себежском районе Дарья Козьякова.

«Я впервые побывала на этих замечательных соревнованиях. Меня пригласили поучаствовать коллеги и единомышленники Дмитрий Бугряков и Олег Шипилин. Надо сказать, что в нашей семье рыбалку любят. Дома мы рыбачим и на спиннинг, и на поплавок, любим зимнюю рыбалку. На этот раз мужчины нашей семьи заняты, и в Соино мы поехали женским составом: я, моя подруга и младшая дочь. Всё очень понравилось, мероприятие душевное, видно, что люди друг друга знают, царит дружеская атмосфера. Что касается улова, мы, как говорится у рыбаков, «сухими не приплыли»! С задачей справились», – отметила Дарья Козьякова.