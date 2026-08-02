День деревни отметили в Орше в Новоржевском районе

23:07, 02 августа 2026, ПАИ

День деревни прошёл в Орше в Новоржевском районе. Праздник собрал жителей и гостей всех возрастов и прошёл в тёплой, по-настоящему семейной атмосфере, сообщили в районной газете «Земля Новоржевская».



Фото: Лариса Алексеева



Фото: Лариса Алексеева



Фото: Лариса Алексеева



Фото: Лариса Алексеева



Фото: Лариса Алексеева



Фото: Лариса Алексеева



Фото: Лариса Алексеева



Фото: Лариса Алексеева



Фото: Лариса Алексеева



Фото: Лариса Алексеева



















Торжественную программу открыла ведущая Юлия Воробьёва. Далее с приветственным словом к собравшимся обратилась глава Новоржевского округа Любовь Трифонова. Она вручила почётные грамоты и благодарственные письма активным жителям, отметив их многолетний добросовестный труд.

Почётным гостем праздника стал помощник губернатора Псковской области Михаил Каратыш. Он пожелал Орше процветания, а её жителям – счастья, благополучия и мирного неба.

В этот день чествовали будущих первоклассников, выпускников девятых классов, молодых людей, которым исполнилось или исполнится 18 лет, малышей, рождённых за последний год, а также именинников и юбиляров. Особые слова прозвучали в адрес семей, проживших вместе 40, 45 и 50 лет.

Для гостей подготовили выставку букетов, дегустацию блюд национальной кухни, концертную программу, мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению сухого душа, а также выставку поискового отряда «Пламя». Для детей работали площадки аквагрима, батуты и зоны с угощениями.