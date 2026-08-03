Школьный новый год. Как идёт подготовка?

11:46, 03 августа 2026, ПАИ

Есть в конце лета особый ритуал: родители и педагоги считают дни до 1 сентября и делают последние приготовления. А государство ведёт работу по развитию инфраструктуры: всё-таки стены в школах тоже должны помогать учиться.

1 сентября за парты в России сядут 17,8 миллиона школьников, из них 1,5 миллиона – впервые. В Псковской области в школы пойдут около шести тысяч первоклашек. Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что с 2019 года в стране построено более 1,7 тысячи новых школ, а капитальный ремонт прошли около 6,5 тысячи учебных заведений. Из 37 тысяч школ страны каждая двадцать первая – совершенно новое здание, и премьер справедливо называет это результатом системной работы, а не разовой акции.

Параллельно идёт переоснащение предметных кабинетов: 23 тысячи кабинетов труда и ОБЗР уже получили современное оборудование. Сейчас очередь за физикой, музыкой и ИЗО, а на горизонте – химия, биология и математика.

В 2025 году в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и регионального проекта «Всё лучшее – детям» для реализации образовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» приобретено оборудование для оснащения 149 образовательных организаций на сумму 25,493 млн рублей.

В 2026 году в рамках того же нацпроекта будут оснащены средствами обучения и воспитания кабинеты по учебным предметам «Физика», «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 84 общеобразовательных организациях на общую сумму 14,903 млн рублей.

В 2027 году запланировано оснащение предметных кабинетов в общеобразовательных организациях оборудованием по учебным предметам «Математика», «Химия», «Биология» и «Информатика».

К 1 сентября 2026 года после капитального ремонта будут приняты пять школ: Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, средняя школа № 1 Островского муниципального округа, Харлапковская основная школа Палкинского муниципального округа, Кадетская школа и средняя общеобразовательная школа № 7 имени Антона Злобина в Великих Луках. По Локнянской школе срок завершения капитального ремонта – декабрь 2026 года.

В Псковской области за последние несколько лет капитально отремонтированы 59 школ: 33 – в 2022 году, 11 – в 2023-м, восемь – в 2024-м, семь – в 2025 году. Построены и сданы новые здания школ, например, в Великих Луках, Пскове, Дно, Пыталово и Гдове.

Отдельный большой всероссийский проект – строительство под Псковом передовой школы с кампусом.

Август, пожалуй, самый горячий месяц: проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году, приятная суета по наведению последнего лоска. За этим, безусловно, труд огромного числа людей, которые 1 сентября скромно останутся стоять в тени праздничных линеек.