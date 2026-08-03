Руководитель псковского предприятия прокомментировала стереотипы о женщинах-управленцах

14:45, 03 августа 2026, ПАИ

Пол не имеет значения для занятия руководящей должности. Таким мнением в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 3 августа поделилась директор ООО «Завод оконная мануфактура» Ольга Дроздова. В ходе беседы она ответила на вопрос ведущих о стереотипах, согласно которым руководящие посты на производстве чаще занимают мужчины.

По словам Дроздовой, пол не имеет значения для занятия должности руководителя, а ключевыми качествами являются уверенность, настойчивость, ответственность и желание вкладывать ресурсы в достижение целей. Она также отметила, что опыт управления производством со стопроцентно мужским составом стал для неё важной школой.

Как сообщила директор, для эффективной работы руководителю необходима команда и взаимопонимание, что обеспечивает уверенность в завтрашнем дне и положительный результат при единой цели.