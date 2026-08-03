Псковские приставы добились уголовного преследования за срыв водоснабжения в деревне Гаврово

13:24, 03 августа 2026, ПАИ

Уголовное дело по факту злостного неисполнения судебного решения возбудили в отношении служащего сельскохозяйственного кооператива в Псковской области. Организация длительное время не обеспечивала жителей деревни Гаврово качественной питьевой водой, проигнорировав предписания суда, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.

Суд обязал кооператив в шестимесячный срок получить лицензию на добычу подземных вод, организовать санитарно-защитные зоны скважин, установить тарифы и наладить контроль качества. Однако, как установили судебные приставы, руководство не исполнило требования, несмотря на административные штрафы на сумму 80 тысяч рублей.

Для создания видимости работы кооператив заключил договор с подрядной организацией, однако умышленно не оплатил аванс и не передал документы на земельный участок, что сорвало подготовку проекта лицензии.

Сотрудники отделения судебных приставов Псковского района в отношении служащего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой или иной организации вступившего в законную силу решения суда). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.