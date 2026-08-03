Эксперт назвала главные тренды оконных профилей

14:36, 03 августа 2026, ПАИ

Технологические тренды на рынке окон назвала директор ООО «Завод оконная мануфактура» Ольга Дроздова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 3 августа. Среди трендов – повышенный спрос на цветные изделия, в том числе в стиле лофт, а также ламинирование и покраска ПВХ-окон по запросам дизайнеров.

По словам Дроздовой, рынок окон изменился с начала двухтысячных годов: сейчас покупатели вторичного жилья нередко заменяют старые пластиковые окна из-за необходимости ухода за уплотнителями и фурнитурой, а также из-за желания обновить дизайн. Она также отметила, что на рынке появились мультифункциональные и энергосберегающие стеклопакеты.

Отвечая на вопрос о соотношении цены и качества, директор заявила, что недорогое окно может быть качественным при использовании проверенных материалов и соблюдении технологических процессов.