Двое подростков и мужчина пострадали в ДТП в Псковском районе

15:14, 03 августа 2026, ПАИ

Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с опрокидыванием автомобиля в Псковском районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX









Авария произошла на первом километре дороги Псков – Гдов у деревни Солоново. Женщина, управлявшая автомобилем Lifan, не справилась с управлением, после чего машина опрокинулась. По её словам, автомобиль Fiat выехал на встречную полосу.

В результате аварии пострадали двое подростков (16 и 11 лет) и 30-летний мужчина. Все пострадавшие госпитализированы.

На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Обстоятельства происшествия выясняются.