Двое подростков и мужчина пострадали в ДТП в Псковском районе
Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с опрокидыванием автомобиля в Псковском районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Авария произошла на первом километре дороги Псков – Гдов у деревни Солоново. Женщина, управлявшая автомобилем Lifan, не справилась с управлением, после чего машина опрокинулась. По её словам, автомобиль Fiat выехал на встречную полосу.
В результате аварии пострадали двое подростков (16 и 11 лет) и 30-летний мужчина. Все пострадавшие госпитализированы.
На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Обстоятельства происшествия выясняются.
Жительницы Пскова и Великих Лук потеряли более четырёх миллионов рублей из-за мошенников
Псковский районный суд назначил подростку условный срок за хищение телефонов из пунктов выдачи
Два случая энцефалита и семь случаев боррелиоза зарегистрировали в Псковской области