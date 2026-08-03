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Происшествия

Двое подростков и мужчина пострадали в ДТП в Псковском районе

Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с опрокидыванием автомобиля в Псковском районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.

  • ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Псковском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Псковском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Псковском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Псковском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Псковском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

Авария произошла на первом километре дороги Псков – Гдов у деревни Солоново. Женщина, управлявшая автомобилем Lifan, не справилась с управлением, после чего машина опрокинулась. По её словам, автомобиль Fiat выехал на встречную полосу.

В результате аварии пострадали двое подростков (16 и 11 лет) и 30-летний мужчина. Все пострадавшие госпитализированы.

На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Обстоятельства происшествия выясняются.

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