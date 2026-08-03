Более 20 тысяч тонн кормов заготовили в Бежаницком районе

17:56, 03 августа 2026, ПАИ

Кампания по уборке и заготовке кормов на зимний период продолжается в Бежаницком районе, сообщила глава округа Елена Иванова в своём официальном канале на платформе MAX.

Сельхозтоваропроизводители уже заготовили более 1 087 тонн сена, 19 558 тонн сенажа, в том числе 2 398 тонн зерносенажа. Площадь, на которой проведён покос сенажа, составляет 3 689 гектаров, из них первым укосом – 2 056 гектаров.

В хозяйстве «Озёрное» ведут сбор озимой пшеницы – там введена в эксплуатацию зерносушилка, которая поможет обеспечить зерну своевременную сушку и заложить его на хранение. В двух других хозяйствах – НАО «Ударник» и ООО «Зелёная Лига» – работы идут ускоренными темпами: там уже скосили два укоса многолетних трав и однолетних культур.

«Проводимые мероприятия обеспечивают устойчивое снабжение животноводческих предприятий качественными кормами, способствуют сохранению поголовья и повышению продуктивности сельскохозяйственных животных. Администрация округа выражает благодарность работникам сельского хозяйства и механизаторам за добросовестный труд и оперативность при проведении кормозаготовительной кампании», – отметила Елена Иванова.