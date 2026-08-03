«На крыльях»: в Выборге прошёл гала-показ конкурса дизайна адаптивной одежды

18:01, 03 августа 2026, ПАИ

Гала-показ международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях» прошёл в Выборге в рамках Кубка защитников Отечества. Свои коллекции представили дизайнеры из Северо-Западного федерального округа, сообщается в канале госфонда «Защитники Отечества» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Защитники Отечества» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Защитники Отечества» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Защитники Отечества» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Защитники Отечества» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Защитники Отечества» в мессенджере MAX









Участники презентовали работы в шести номинациях: «Повседневный комфорт», «Мы – семья», «Спорт и активная жизнь», «Торжество», «Адаптивные решения для труда» и «С заботой при восстановлении». Всего в адрес оргкомитета конкурса поступило 117 заявок.

«Сегодня инклюзивный дизайн является самостоятельным сильным направлением. Его задача – создавать одежду, которая помогает человеку быть активным участником общественной жизни», – отметила председатель жюри конкурса, дизайнер Галина Волкова.

Организатором конкурса выступил фонд «Защитники Отечества» при поддержке госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» и правительства Ленинградской области. В 2026 году конкурс уже получил более 400 заявок на участие из 28 регионов России. В этом году, объявленном президентом РФ Владимиром Путиным Годом единства народов России, особый акцент сделан на культурных традициях и национальных мотивах.

Ранее сообщалось, что дизайнер из Псковской области заняла призовое место на окружном этапе международного конкурса «На крыльях». Всего из региона подали 16 заявок.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.