Почти 20 тонн баранины пытались ввезти в Псковскую область с нарушениями в документах

18:07, 03 августа 2026, ПАИ

Попытку ввоза партии баранины с нарушениями в документах пресекли в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты ведомства провели на складе временного хранения в Псковской области ветеринарный контроль партии замороженной баранины в тушах весом 19,8 тонны. Мясо следовало из Молдавии в Россию.

Инспекторы Россельхознадзора совместно с сотрудниками Псковской таможни выявили несоответствие количества мест товара. В частности, в ветеринарных сопроводительных документах было заявлено 723 места, а фактически при пересчёте оказалось 973. Таким образом, у 250 мест замороженной баранины не было ветеринарных сопроводительных документов.

В итоге ввоз баранины на таможенную территорию ЕАЭС запретили и оформили акт о возврате груза. Товар вернули на сопредельную территорию.