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Ходить за ягодами было принято на Руси в этот день

4 августа по народному календарю отмечается Мария Ягодница, в этот день православные вспоминают о Марии Магдалине, последовательнице Иисуса Христа. Как пишет calend.ru, отношение к этой святой в православной и католической церквях различается: в католицизме её отождествляют с кающейся блудницей из Вифании, в православии почитают исключительно как мироносицу.

Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ

Мария происходила из галилейского города Магдалы (отсюда прозвище). В Новом завете её имя упоминается в нескольких эпизодах. Известно, что Иисус излечил её от одержимости семью бесами, после чего она последовала за Спасителем. Магдалина была на Голгофе во время казни Христа, а позже стала одной из жен-мироносиц, которые пришли умаслить его тело. Она первой увидела воскресшего Иисуса и возвестила об этом чуде апостолам. Считается, что Магдалина проповедовала христианство в Риме, помогая Иоанну Богослову, скончалась мирно в Эфесе. В православии её почитают как равноапостольную святую.

В этот день на Руси было принято отправляться в лес за ягодами – чёрной и красной смородиной, черникой. Хозяйки занимались их заготовкой на зиму – варили варенья и компоты. Поэтому святую Марию называли Ягодницей и Сладостницей. В поле работать не рекомендовалось: считалось, что в этот день велик риск пострадать от молнии. В то же время гроза, случившаяся на Магдалину, предвещала хорошее: «Коли гроза – сена будет за глаза».

В этот день обращали внимание на росу. Если поля поутру были сырыми, ожидали серого льна: по поверью, именно роса на Магдалину уничтожает белизну льна и останавливает его рост. Говорили: «На Марию сильные росы – льны будут серы и косы». Вместе с тем утренняя роса в этот день обладала чудодейственными свойствами: женщины, умываясь ею, верили, что это придаст лицу белизну и чистоту.

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