Преподаватели ПсковГУ рассказали о возможностях вуза в десяти городах Индии

19:39, 03 августа 2026, ПАИ

ПсковГУ присоединился в образовательной выставке Russian Education Fair 2026 и стал частью масштабного мероприятия для ведущих медицинских вузов России. На протяжении двух недель абитуриенты из крупнейших городов Индии получали ответы от преподавателей Елены Трифоновой и Арнаба Дея о возможностях образования в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ





Коллеги посетили Нью-Дели, Калькутту, Бангалор, Ахмедабад, Лакнау, Хайдарабад, Мумбаи, Гвахти, Патны и Чандигарх.

«Мы отметили повышенный интерес абитуриентов к медицинскому направлению в ПсковГУ. Ключевые факторы привлекательности – материально-техническая база нашего нового учебного корпуса и наличие англоязычной программы на всём протяжении обучения. Существенную роль также играют доступная стоимость образования и выгодное логистическое положение Пскова, обеспечивающее удобную транспортную доступность иностранным учащимся. Также важным преимуществом ПсковГУ стала развитая система интеграции иностранцев в жизнь и учёбу», – отметила заместитель директора ИМЭБ Елена Трифонова.

Добавим, в 2025/2026 учебном году в ПсковГУ получали образование граждане 27 стран. Участие в таких образовательных выставках даёт вузу новых партнёров и друзей.