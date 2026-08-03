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Общество

Жительницу Новоржевского района осудили за приобретение наркотиков

Пушкиногорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Новоржевского района, обвиняемой в преступлении по части 3 статьи 30, части 2 статьи 228 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Установлено, что в мае этого года жительница Новоржевского района договорилась с неустановленным лицом о приобретении наркотика. Перечислив на счёт 12 600 рублей, подсудимая получила фотографии с местом тайника в лесополосе.

Свой преступный умысел она не смогла довести до конца, так как её задержали сотрудники полиции. Признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места работы и места жительства суд признал обстоятельствами, смягчающими наказание, при этом отягчающие обстоятельства не были установлены.

Приговор суда признал женщину виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком два года, в течение которого своим поведением осуждённая должна доказать исправление.

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