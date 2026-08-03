Проведение новых выставок на территории Псково-Печерского монастыря обсудили в Русском музее

22:18, 03 августа 2026, ПАИ

Встреча митрополита Псковского и Порховского Матфея и директора музея Аллы Маниловой прошла на территории Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге сегодня, 3 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Участниками встречи также стали начальник регионального управления специальной связи по Северо-Западному региону Дмитрий Демин и профильные специалисты Русского музея.

В ходе встречи рассматривались вопросы проведения новых выставок на территории картинной галереи архимандрита Алипия (Воронова) при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре в Печорах.

Стороны также обсудили возможность сотрудничества Русского музея, комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь и подразделений специальной связи в рамках принесения древних икон и мощей в епархии Русской церкви, а также осуществления экспертного сопровождения данных мероприятий со стороны специалистов Русского музея.