Проведение новых выставок на территории Псково-Печерского монастыря обсудили в Русском музее
Встреча митрополита Псковского и Порховского Матфея и директора музея Аллы Маниловой прошла на территории Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге сегодня, 3 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.
Участниками встречи также стали начальник регионального управления специальной связи по Северо-Западному региону Дмитрий Демин и профильные специалисты Русского музея.
В ходе встречи рассматривались вопросы проведения новых выставок на территории картинной галереи архимандрита Алипия (Воронова) при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре в Печорах.
Стороны также обсудили возможность сотрудничества Русского музея, комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь и подразделений специальной связи в рамках принесения древних икон и мощей в епархии Русской церкви, а также осуществления экспертного сопровождения данных мероприятий со стороны специалистов Русского музея.
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