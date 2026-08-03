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Общество

Демоэкзамен на высший бал сдал выпускник псковского колледжа

Выпускник колледжа ПсковГУ Алексей Квадратов завершил обучение по специальности «юриспруденция», сдав демонстрационный экзамен на сто баллов, сообщили ПАИ в министерстве образования Псковской области.

Фото: ПсковГУ

Алексей Квадратов – выпускник специальности «информационные системы и программирование» колледжа ПсковГУ.

«Меня всегда привлекал процесс создания чего-то нового: очень интересно учиться разрабатывать приложения своими руками и видеть, как твоя идея превращается в работающий продукт», – рассказал выпускник.

По его мнению, чтобы добиться успеха на демоэкзамене, необходимо готовиться по методическим указаниям и вникать в суть каждой задачи на этапе подготовки.

Этим летом молодой человек планирует поступать в ПсковГУ для получения высшего образования.

Абитуриентам выпускник советует ответственно относиться к учёбе и не прогуливать пары: «Если не запускать предметы, то никаких проблем не возникнет».

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