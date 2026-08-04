Познавательная встреча «Из чего крепость строили?» пройдёт в Пскове 8 августа

08:01, 04 августа 2026, ПАИ

Познавательная встреча «Из чего крепость строили?» в рамках цикла «Истории для самых маленьких» пройдёт 8 августа в 12:00 в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Юных исследователей ждёт рассказ с игровыми элементами об истории появления крепостных сооружений в Пскове через знакомство с тактильными материалами. Мероприятие рассчитано на ребят дошкольного и младшего школьного возраста старше пяти лет.

Количество мест ограничено, записаться можно по телефону (8 8112) 33-11-23 или через сообщения группы в соцсети «ВКонтакте».