Губернатор Михаил Ведерников осмотрел новое отделение пожарного поста в Порховском районе

10:48, 04 августа 2026, ПАИ

Новое отделение пожарного поста в селе Славковичи Порховского района осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в муниципалитет сегодня, 4 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Вместе с главой региона пост посетили сенатор РФ Алексей Наумец, председатель регионального парламента Александр Котов и начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.

Боевое дежурство на посту началось с 1 августа. На вооружении – два пожарных автомобиля, один из них находится в боевом расчёте, второй – в резерве. Имеются ангар и бытовые помещения. Всё необходимое оборудование в наличии, отметил Сергей Лаврухин.

На создание поста без учёта закупки машин выделено 22 миллиона рублей. Само здание в Славковичах построили в декабре 2025 года.

Всего в регионе планируют открыть ещё девять таких постов. Следующий появится в селе Лавры Печорского района.

Вместе с этим в этом году в Славковичах откроют ФАП с новым современным оборудованием, сообщил в ходе выезда главный врач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер. «На ряду с данным постом в селе оборудуют фельдшерско-акушерский пункт. И это очень важное нововведение для удалённых сёл как Порховского района, так и других муниципалитетов», – сказал он.