Новые очистные сооружения обеспечивают чистой водой 88% жителей Порхова

11:25, 04 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел очистные сооружения водопровода в Порхове в рамках рабочего визита в округ сегодня, 4 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Станция запущена 26 декабря 2025 года и сейчас обеспечивает чистой водой 7,7 тысячи человек – 88 % населения Порхова.

Глава региона положительно оценил работу объекта, строительство которого велось по федеральному проекту «Чистая вода».

Напомним, ранее в этот же день в рамках рабочего выезда губернатор посетил новое отделение пожарного поста в Порховском районе и проинспектировал ремонт Славковского социально-культурного комплекса.