Помощь братьям меньшим: псковские зооприюты могут получить до полумиллиона рублей

11:54, 04 августа 2026, ПАИ

Псковские зоозащитные организации могут принять участие в конкурсе на предоставление субсидий некоммерческим организациям, которые занимаются содержанием бездомных домашних животных. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Максимальный размер выигрыша составляет 500 тысяч рублей.

Заявки формируются участниками конкурса в веб-интерфейсе системы «Электронный бюджет».

Подробная информация о порядке проведения конкурса, требованиях к участникам конкурса, а также документация по отбору доступна по ссылке: goo.su/Ore7O.

«Помогаем братьям нашим меньшим», – заключил глава Пскова.