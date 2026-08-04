Помощь братьям меньшим: псковские зооприюты могут получить до полумиллиона рублей
Псковские зоозащитные организации могут принять участие в конкурсе на предоставление субсидий некоммерческим организациям, которые занимаются содержанием бездомных домашних животных. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.
Максимальный размер выигрыша составляет 500 тысяч рублей.
Заявки формируются участниками конкурса в веб-интерфейсе системы «Электронный бюджет».
Подробная информация о порядке проведения конкурса, требованиях к участникам конкурса, а также документация по отбору доступна по ссылке: goo.su/Ore7O.
«Помогаем братьям нашим меньшим», – заключил глава Пскова.
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