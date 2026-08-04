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Общество

Помощь братьям меньшим: псковские зооприюты могут получить до полумиллиона рублей

Псковские зоозащитные организации могут принять участие в конкурсе на предоставление субсидий некоммерческим организациям, которые занимаются содержанием бездомных домашних животных. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Фото: ПАИ

Максимальный размер выигрыша составляет 500 тысяч рублей.

Заявки формируются участниками конкурса в веб-интерфейсе системы «Электронный бюджет».

Подробная информация о порядке проведения конкурса, требованиях к участникам конкурса, а также документация по отбору доступна по ссылке: goo.su/Ore7O.

«Помогаем братьям нашим меньшим», – заключил глава Пскова.

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