Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Спрос на водный туризм в Псковской области вырос на 25%

Спрос на водный туризм в Псковской области вырос на 25 % за два с половиной месяца навигации. Об этом на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым сообщила министр туризма региона Марина Егорова.

Фото: Андрей Степанов / ПАИ

Как сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона, в этом году в Пскове для удобства пассажиров появился новый причал, запущена онлайн-продажа билетов на «Инию», а также открыт новый водный маршрут «Хроники псковских мостов», который знакомит туристов с историей и архитектурой региона.

Михаил Ведерников поблагодарил команду областного министерства туризма за работу и пожелал удачи в реализации намеченных инициатив, направленных на привлечение большего числа туристов для знакомства с уникальным историко-культурным наследием Псковской земли.

Напомним, речной трамвай прибыл в регион весной 2024 года, а в июне его спустили на воду. Первый рейс «Иния» совершила 9 июля 2025 года, стартовав от причала у парка аттракционов «Волшебная гора» на Завеличенской набережной. За первые три недели работы судно приняло на борт около 1,5 тысячи пассажиров – все рейсы были полностью загружены.

В 2026 году инфраструктура водного туризма продолжила развиваться. Открылся новый причал у стен Псковского кремля рядом с инсталляцией «Россия начинается здесь», а билеты на «Инию» стало возможно купить онлайн.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






04 августа 2026

В псковских лесах обитает около 2500 бурых медведей: эксперт объяснил, как обезопасить себя
04 августа 2026

Михаил Ведерников оценил благоустройство территории у памятника Александру Невскому в Порхове
04 августа 2026

Туристический поток в Псковскую область вырос на 5%
04 августа 2026

Губернатор Псковской области осмотрел стадион в Порхове
04 августа 2026

Два учреждения из Псковской области вышли в финал Всероссийского конкурса школьных музеев
04 августа 2026

Директор реставрационной компании станет гостем программы «Оглавление»
04 августа 2026

Спрос на водный туризм в Псковской области вырос на 25%
04 августа 2026

До +29 градусов ожидается в Псковской области 5 августа

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...