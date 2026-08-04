Спрос на водный туризм в Псковской области вырос на 25%

12:26, 04 августа 2026, ПАИ

Спрос на водный туризм в Псковской области вырос на 25 % за два с половиной месяца навигации. Об этом на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым сообщила министр туризма региона Марина Егорова.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона, в этом году в Пскове для удобства пассажиров появился новый причал, запущена онлайн-продажа билетов на «Инию», а также открыт новый водный маршрут «Хроники псковских мостов», который знакомит туристов с историей и архитектурой региона.

Михаил Ведерников поблагодарил команду областного министерства туризма за работу и пожелал удачи в реализации намеченных инициатив, направленных на привлечение большего числа туристов для знакомства с уникальным историко-культурным наследием Псковской земли.

Напомним, речной трамвай прибыл в регион весной 2024 года, а в июне его спустили на воду. Первый рейс «Иния» совершила 9 июля 2025 года, стартовав от причала у парка аттракционов «Волшебная гора» на Завеличенской набережной. За первые три недели работы судно приняло на борт около 1,5 тысячи пассажиров – все рейсы были полностью загружены.

В 2026 году инфраструктура водного туризма продолжила развиваться. Открылся новый причал у стен Псковского кремля рядом с инсталляцией «Россия начинается здесь», а билеты на «Инию» стало возможно купить онлайн.