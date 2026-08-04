Губернатор Псковской области осмотрел стадион в Порхове
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил стадион в Порхове в рамках рабочего визита в округ сегодня, 4 августа, передаёт корреспондент ПАИ.
Реконструкция объекта проходила в 2008–2009 годах в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Тогда были уложены дренаж и искусственное футбольное покрытие, установлены ворота. В 2014 году на стадионе появились легкоатлетические дорожки.
В настоящее время требуют ремонта спортзал, подтрибунные помещения, а также необходимо обновить борты и освещение.
Рядом со стадионом находится здание детско-юношеской спортивной школы Порхова. В ней работают отделения по футболу, шахматам, самбо, волейболу, пулевой стрельбе и лёгкой атлетике.
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