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Общество

Россиянам назвали точный срок хранения разрезанного арбуза

Намного безопаснее при покупке брать целый, а не разрезанный арбуз. Эта предосторожность связана с тем, что в разрезанных плодах быстрее начинают размножаться различные патогены, пишет информагентство «Первое областное».

Фото: ПАИ

Мыть арбуз, по словам специалистов, лучше под струёй проточной воды, используя овощную щётку. Мылом для рук или средством для посуды лучше не пользоваться. Пористая кожура имеет способность впитывать химию.

Нарезанный арбуз хранят в холодильнике не более двух дней, поместив в контейнер или укрыв пищевой плёнкой. Если арбуз простоял на столе несколько часов, его лучше выбросить.

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