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Букеты с пионовидной розой

Пионовидная роза хороша не только сама по себе: её пышный бутон задаёт объём и мягкую форму всей композиции. Цветы-компаньоны помогают поддержать этот эффект, оттенить сложный цвет лепестков или, наоборот, добавить контраст по фактуре. Ниже разберём несколько практических примеров, где розы, похожие на пионы, могут стать основой букета, выразительным акцентом или частью более воздушной композиции.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Сочетаем пионовидные розы с …

Французскими розами

В этом букете французская роза станет главным акцентом благодаря насыщенному цвету и чёткой форме бутона. Лучше выбирать красные, малиновые или ярко-розовые оттенки. Пионовидные розы в белом или нежно-розовом цвете сделают композицию более мягкой и объёмной. Несколько веточек эвкалипта добавят лёгкости, а цветы, собранные в цилиндрической коробке, будут выглядеть аккуратно и гармонично.

Такой вариант подойдёт для годовщины, свидания, дня рождения или другого романтического повода.

Альстромериями

Альстромерия добавляет динамику в нежный букет роз. К примеру, кремовые пионовидные розы с розовой альстромерией создают лёгкий многослойный эффект. Яркие жёлтые или оранжевые альстромерии можно использовать точечно, чтобы оживить композицию. В качестве зелени подойдут рускус или аспидистра: они помогают букету выглядеть аккуратно и объёмно.

Такой букет хорош для дня рождения, поздравления коллеги, сестры, подруги или мамы. Он выглядит достаточно празднично, но без лишней торжественности, поэтому подойдёт и для благодарности, и для небольшого сюрприза без повода.

Пионами

Пионы – один из самых гармоничных партнёров. Белые или розовые пионовидные розы хорошо смотрятся с пионами похожего оттенка, если нужен нежный букет, или с контрастными бутонами, если хочется сделать композицию выразительнее. Крупные пионы дают эффект пышности, а розы добавляют более аккуратные линии. Для зелени подойдут эвкалипт и немного папоротника: они добавят объёма и воздуха.

Здесь можно использовать кустовую пионовидную розу. Такую композицию можно подарить на день рождения, помолвку, годовщину, семейный праздник или в качестве нежного романтического жеста. Букет особенно подойдёт человеку, который любит мягкие формы, пастельные оттенки и объёмные цветочные композиции.

Оформляем доставку букета

Если нужен готовый букет пионовидных роз к конкретному времени, лучше оформить заказ заранее и проверить, доступна ли доставка в нужный день. На «Флаувау» можно выбрать букет в ближайшем магазине, изучить отзывы и уточнить детали заказа в чате. Перед отправкой селлер пришлёт фото собранной композиции: так проще оценить оттенки, свежесть бутонов и упаковку.

Для пионовидных роз с доставкой важна аккуратная транспортировка, потому что пышные лепестки могут помяться в тесной упаковке. После получения букет лучше сразу поставить в чистую воду и убрать от прямого солнца, батарей и сквозняка.

Реклама. ООО «ФЛАУВАУ», ОГРН 1207700263198, ИНН 9702020445, erid: 2W5zFGdBVgD.

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