Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Новосокольниках проверили готовность котельной № 18 к зиме и обсудили проблемы ЖКХ и медицины

Котельную № 18 в Новосокольническом районе посетили депутат Госдумы РФ Александр Козловский, депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов и глава округа Виктор Новиков. Делегация оценила ход подготовки объекта к предстоящему отопительному сезону, сообщил Александр Козловский в своём канале в мессенджере MAX.

Здесь и далее фото из канала депутата Госдумы РФ Александра Козловского в MAX

Котельная мощностью 12,5 МВт обеспечивает теплом почти половину многоквартирных домов Новосокольников. Сейчас в объекте продолжается монтаж нового оборудования. Существенных замечаний к графику подготовки не выявлено.

На площадке состоялась встреча с работниками МУП «Искра», МУП «ЖКХ» и ООО «ЖЭУ». Также в ходе разговора с местными жителями обозначили проблемы, влияющие на качество жизни в районе.

Одна из ключевых тем – доступность медицинской помощи. В районе не хватает профильных специалистов, что приводит к длительному ожиданию приёма. Жители отметили, что существующего графика выездов врачей недостаточно.

«Обсудили и капитальный ремонт многоквартирных домов. Особенно сложно небольшим малоэтажным домам: из-за малого количества квартир средства на их счетах накапливаются слишком медленно, и провести необходимые работы в разумные сроки практически невозможно. Прозвучало предложение рассмотреть дифференцированный размер взноса с учётом особенностей домов либо предусмотреть отдельный механизм софинансирования», – рассказал Александр Козловский.

Отдельное внимание уделили переселению из аварийного жилья. В округе около 50 домов, требующих расселения. Часть из них не включили в действующую программу, поскольку ранее их отнесли к домам блокированной застройки. Однако для жителей юридический статус не меняет фактических условий – дома остаются в неудовлетворительном состоянии.

«Такие встречи позволяют увидеть, где действующие механизмы не учитывают реальную ситуацию на местах. Все прозвучавшие вопросы и предложения зафиксировали – каждый требует отдельной предметной проработки на муниципальном, региональном или федеральном уровне», – добавил депутат.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






07 августа 2026

Уроженца Гдова обвинили в оправдании деятельности украинских террористов
07 августа 2026

На мосту Александра Невского в Пскове начался ремонт второй полосы дороги
07 августа 2026

Реставрацию интерьеров церкви Сорока Севастийских Мучеников завершили в Печорах
07 августа 2026

Ушёл из жизни псковский тренер по самбо Сергей Дмитриев
07 августа 2026

Жители Дедовичей останутся без горячей воды на время ремонта теплосетей
07 августа 2026

Сила воли: как спортивная адаптация приводит ветеранов СВО к победам, обсудят в медиацентре ПАИ
07 августа 2026

Земля из Новосокольников стала частью МотоПарка Мира в Ленинградской области
07 августа 2026

Владимир Путин назвал 76-ю Псковскую дивизию ВДВ легендарной

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...