В Новосокольниках проверили готовность котельной № 18 к зиме и обсудили проблемы ЖКХ и медицины

18:06, 04 августа 2026, ПАИ

Котельную № 18 в Новосокольническом районе посетили депутат Госдумы РФ Александр Козловский, депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов и глава округа Виктор Новиков. Делегация оценила ход подготовки объекта к предстоящему отопительному сезону, сообщил Александр Козловский в своём канале в мессенджере MAX.

Котельная мощностью 12,5 МВт обеспечивает теплом почти половину многоквартирных домов Новосокольников. Сейчас в объекте продолжается монтаж нового оборудования. Существенных замечаний к графику подготовки не выявлено.

На площадке состоялась встреча с работниками МУП «Искра», МУП «ЖКХ» и ООО «ЖЭУ». Также в ходе разговора с местными жителями обозначили проблемы, влияющие на качество жизни в районе.

Одна из ключевых тем – доступность медицинской помощи. В районе не хватает профильных специалистов, что приводит к длительному ожиданию приёма. Жители отметили, что существующего графика выездов врачей недостаточно.

«Обсудили и капитальный ремонт многоквартирных домов. Особенно сложно небольшим малоэтажным домам: из-за малого количества квартир средства на их счетах накапливаются слишком медленно, и провести необходимые работы в разумные сроки практически невозможно. Прозвучало предложение рассмотреть дифференцированный размер взноса с учётом особенностей домов либо предусмотреть отдельный механизм софинансирования», – рассказал Александр Козловский.

Отдельное внимание уделили переселению из аварийного жилья. В округе около 50 домов, требующих расселения. Часть из них не включили в действующую программу, поскольку ранее их отнесли к домам блокированной застройки. Однако для жителей юридический статус не меняет фактических условий – дома остаются в неудовлетворительном состоянии.

«Такие встречи позволяют увидеть, где действующие механизмы не учитывают реальную ситуацию на местах. Все прозвучавшие вопросы и предложения зафиксировали – каждый требует отдельной предметной проработки на муниципальном, региональном или федеральном уровне», – добавил депутат.