Губернатор осмотрел отремонтированную дорогу на улице Егорова в Дедовичах
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки осмотрел участок автомобильной дороги на улице Егорова в Дедовичах после завершения ремонта сегодня, 4 августа, передаёт корреспондент ПАИ.
Ремонтные работы на участке (от км 0+000 до км 0+717) выполнили в 2026 году за счёт субсидий из областного бюджета.
Подрядчик восстановил асфальтобетонное покрытие: отфрезеровал старый слой, уложил выравнивающий и верхний слои асфальта. Также отрегулировали высоту крышек колодцев и привели в порядок примыкания и съезды.
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