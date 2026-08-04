Губернатор осмотрел отремонтированную дорогу на улице Егорова в Дедовичах

17:57, 04 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки осмотрел участок автомобильной дороги на улице Егорова в Дедовичах после завершения ремонта сегодня, 4 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Ремонтные работы на участке (от км 0+000 до км 0+717) выполнили в 2026 году за счёт субсидий из областного бюджета.

Подрядчик восстановил асфальтобетонное покрытие: отфрезеровал старый слой, уложил выравнивающий и верхний слои асфальта. Также отрегулировали высоту крышек колодцев и привели в порядок примыкания и съезды.