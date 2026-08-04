«Титан-Полимер» подтвердил сведения о производстве БОПЭТ-плёнки в ГИСП

18:42, 04 августа 2026, ПАИ

Завод «Титан-Полимер» успешно прошёл процедуру подтверждения сведений о выпускаемой продукции в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП), сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Подтверждение данных проводится в соответствии с установленным порядком ведения системы и подтверждает актуальность информации о выпускаемой продукции предприятия. Продукция завода применяется в пищевой промышленности, медицине, электротехнике, упаковочной индустрии и других отраслях экономики. Предприятие последовательно расширяет ассортимент плёнок и обеспечивает российских потребителей современными материалами высокого качества.

Государственная информационная система промышленности (ГИСП), созданная Министерством промышленности и торговли РФ, является единой цифровой платформой, объединяющей российских производителей, заказчиков и органы государственной власти. Наличие актуальных сведений о продукции в системе повышает информационную открытость предприятия, способствует развитию сотрудничества с промышленными потребителями, а также обеспечивает доступ к инструментам государственной поддержки, аналитическим сервисам и механизмам взаимодействия с потенциальными заказчиками.

«Для действующих и потенциальных партнёров нашего предприятия Государственная информационная система промышленности является одним из основных источников данных о производителе и выпускаемой продукции. ГИСП подтверждает статус завода как надёжного отечественного производителя. Мы продолжаем совершенствовать производственные процессы, поддерживать высокое качество нашей продукции и расширять её присутствие на российском и зарубежном рынках», – подчеркнул генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.

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