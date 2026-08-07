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Общество

В Пскове стартует межведомственная операция «Мак‑2026»

В Пскове пройдёт межведомственная операция «Мак‑2026», направленная на борьбу с незаконным оборотом наркотиков и на уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Операция будет реализована в два этапа: первый пройдёт с 10 по 19 августа 2026 года, второй – с 14 по 20 сентября 2026 года.

В рамках мероприятия специалисты займутся выявлением и ликвидацией незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, включая мак и коноплю. Кроме того, правоохранители будут перекрывать каналы поставки наркотиков, а также выявлять и привлекать к ответственности лиц, причастных к выращиванию, транспортировке и сбыту запрещённых веществ.

Жителей города призывают содействовать в борьбе с распространением наркотиков. Если вам известны факты незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений, сообщите об этом по номеру телефона (8 8112) 66‑16‑49 (дежурная часть УМВД России по Псковской области) или 59‑22‑33.

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