В Пскове пройдёт традиционный ежемесячный крестный ход
Ежемесячный традиционный крестный ход вокруг Пскова пройдёт 26 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.
Мероприятие организует приход псковского храма Воскресения Христова со Стадища.
Часть маршрута участники пройдут пешком, часть проедут на автобусе. Начало шествия в 10:00 от храма по адресу улица Набат, 4а.
Для участия необходима предварительная запись.
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