В Пскове пройдёт традиционный ежемесячный крестный ход

21:58, 07 августа 2026, ПАИ

Ежемесячный традиционный крестный ход вокруг Пскова пройдёт 26 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Мероприятие организует приход псковского храма Воскресения Христова со Стадища.

Часть маршрута участники пройдут пешком, часть проедут на автобусе. Начало шествия в 10:00 от храма по адресу улица Набат, 4а.

Для участия необходима предварительная запись.