Великолукский ФК «Спартак‑Марьино» победил на международном турнире в Беларуси

23:24, 07 августа 2026, ПАИ

Футбольная команда «Спартак‑Марьино» из Великолукского округа стала победительницей открытого турнира Глубокского района по мини‑футболу среди ветеранов. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования прошли в рамках международного праздника «Вишнёвый фестиваль – 2026». За призы боролись команды из Глубокого, Миор и латвийского города Ливаны, а также российские спортсмены из «Спартака».

Призовые места распределились следующим образом: второе место – у спортсменов из Латвии, третье – у ветеранов футбола из Миор, четвёртое – у хозяев турнира, команды из Глубокого.