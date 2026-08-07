Великолукский ФК «Спартак‑Марьино» победил на международном турнире в Беларуси
Футбольная команда «Спартак‑Марьино» из Великолукского округа стала победительницей открытого турнира Глубокского района по мини‑футболу среди ветеранов. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Соревнования прошли в рамках международного праздника «Вишнёвый фестиваль – 2026». За призы боролись команды из Глубокого, Миор и латвийского города Ливаны, а также российские спортсмены из «Спартака».
Призовые места распределились следующим образом: второе место – у спортсменов из Латвии, третье – у ветеранов футбола из Миор, четвёртое – у хозяев турнира, команды из Глубокого.
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