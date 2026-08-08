Псковские полицейские просят о помощи в поиске пропавшей женщины

21:43, 08 августа 2026, ПАИ

Сотрудники УМВД России по Псковской области продолжают розыск 55-летней Антонины Афанасьевой, которая пропала в Пскове 30 октября 2021 года. Местонахождение женщины до сих пор не установлено, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Пропавшая уроженка деревни Молево Красногородского района проживала в Пскове в доме на улице Николая Васильева. Она ростом 164 сантиметра, у неё худощавое телосложение, лицо овальной формы, короткие чёрные волосы, карие глаза.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Антонины Афанасьевой, просят обращаться по телефонам 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД), а также 102 или 112.