Два миллиона рублей можно получить за информацию о похищении великолукских детей

11:49, 09 августа 2026, ПАИ

Два миллиона рублей заплатит МВД за значимую помощь в раскрытии похищения двух детей в Великих Луках в 2007 году, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Полицейские вместе со следственными органами продолжают расследование дела о похищении детей. 29 января 2007 года в Великих Луках неизвестные совершили преступление – похитили двух десятилетних школьников Павла Матросова и Валентину Корик.

Сообщить о подробностях преступления можно по телефонам (8 8112) 59-20-62, 59-22-33, 8-495-031-72-14, 102 или 112. Звонки принимаются круглосуточно и могут быть на условиях полной конфиденциальности.