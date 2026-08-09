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Общество

Полиция просит псковичей помочь в опознании погибшей в Белоруссии женщины

Полиция просит граждан о содействии в установлении личности женщины, тело которой обнаружили 17 апреля 2026 года в лесном массиве вблизи деревни Зелёный Остров в Лепельском районе Витебской области в Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

На вид погибшей примерно 20–40 лет, рост 155–170 сантиметров, среднего телосложения. У неё были чёрные волосы длиной около 40–50 сантиметров (могли быть окрашены). Есть основания полагать, что она может являться гражданкой РФ. Как сообщали ранее в Следственном комитете Белоруссии, по предварительным данным, смерть носит криминальный характер.

Всем, кто располагает сведениями об обстоятельствах гибели женщины, необходимо обратиться в ближайший отдел полиции. Особенно это касается граждан, которые полагают, что под описание подпадают их знакомые или родственники, пропавшие без вести либо не выходившие на связь с 1 января 2025 года.

Людей, обладающих значимой информацией, просят сообщить в управление уголовного розыска УМВД России по Псковской области по телефонам (8 8112) 59-26-61 (в рабочее время), 8-911-364-38-35 (круглосуточно).

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